Астрономы назвали новый точный возраст Вселенной

Ученые, работающие с Космологическим телескопом Атакама Национального научного фонда в Чили, назвали новый точный возраст Вселенной. О своем открытии они рассказали в исследовании, опубликованном на портале IOP Science.

Астрономы выяснили, что возраст Вселенной составляет 13,77 млрд лет (плюс-минус 40 млн). Верность подсчетов подтверждают данные спутника Planck Европейского космического агентства, который замерил самый дальний свет Вселенной.

Ранее ученые из Даремского университета в Великобритании смоделировали процесс образования Луны. По мнению специалистов, спутник появился при столкновении Земли с другим космическим объектом.