Facebook по ошибке заблокировал страницу французского города. Его название приняли за ругательство

Мэр французского города Бич (Bitche) Бенуа Киффер пожаловался, что алгоритм фейсбука спутал название города с английским ругательством bitch и удалил его страницу за нарушение правил соцсети. Об этом сообщает Би-би-си.

После удаления страницы мэрия была вынуждена создать новую — Mairie 57230, что совпадает с почтовым индексом города. «То, что произошло с городом Бич, показывает как ограничены инструменты алгоритма соцсети. Такого бы не произошло, будь это человек», — сказал Киффер.

Позже с мэром связался президент французского офиса Facebook — он извинился за неудобства и сообщил о том, что 13 апреля страницу восстановили. Киффер в ответ на это позвал его и Марка Цукерберга в гости, чтобы те могли познакомиться с достопримечательностями города.

Другие города в регионе, в названиях которых есть слово Бич, после этого случая решили не рисковать и переименовали свои страницы в фейсбуке. К примеру, село Рорбах-ле-Бич сменило свое название в соцсети на Виль-де-Рорбах.

Ранее австрийская деревня Фуккинг (Fucking) изменила свое название, так как его жители устали от туристов, которые бесконечно фотографируются и воруют дорожные указатели.