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Австрийская деревня Fucking решила сменить название. Все из‑за назойливых туристов

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:57

Жители австрийской деревни Фуккинг (Fucking) устали от туристов, которые бесконечно фотографируются и смеются над указателем при въезде. На одном из собраний они решили в 2021 году переименовать деревню в Фуггинг (Fugging), пишет The Guardian.

Дело в том, что название деревни совпадает с английским обсценным словом fucking. Это стало поводом для шуток: туристы постоянно останавливаются у дорожных указателей, чтобы сфотографироваться, иногда в непристойных позах.

«Я могу подтвердить, что деревню переименуют. Больше мне сказать нечего, нам хватило внимания со стороны медиа за все эти годы», — заявила Андреа Хольцнер, мэр муниципалитета Тарсдорф, к которому относится Фуккинг.

Деревня находится в 350 километрах к западу от Вены. В ней живут всего около 100 человек. Местные жители долго обсуждали необходимость переименовать место и в итоге добились этого.

При этом не все австрийцы считают это хорошей идеей — благодаря названию деревня получала бесплатную рекламу в СМИ и соцсетях. Кроме того, она упоминается в книге австрийского писателя Курта Палма, которую позже экранизировали в кино.

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