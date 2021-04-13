Бананы оказались под угрозой полного исчезновения. Все дело в почвенном грибке

Самый распространенный в мире сорт бананов оказался под угрозой полного исчезновения, сообщает Die Welt. Опасность для фрукта представляет высокоинфекционный почвенный грибок, который не поддается действию химикатов.

Заболевание Tropical Race 4 (TR4) активно распространялось в Азии и Австралии в XX веке, однако в 2019 году его впервые обнаружили в Южной Америке — основном мировом поставщике бананов.

В Колумбии и Гондурасе из‑за распространения грибка уже закрылись некоторые плантации — удалить споры из почвы не удалось ни одним химическим средством. Это означает, что пораженные площади будут выведены из оборота — обычно это делается на 30–40 лет.

Болезнь поражает в основном сорт Cavendish. Именно на него приходится 95% мировой торговли этим фруктом, отмечают эксперты.

По мнению ученых, в природе не существует такого же урожайного сорта бананов, как Cavendish. Во многих странах Азии, Африки и Америки этот фрукт является таким же важным продуктом в ежедневном рационе, как картофель и рис.