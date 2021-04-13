Sound Up и «Рихтер» откроют второй сезон музыкальных резиденций

Фестиваль актуальной музыки Sound Up и московский отель «Рихтер» запускают второй сезон музыкальных резиденций. Он будет посвящен главному инструменту европейской музыки — фортепиано, рассказали «Афише Daily» представители проекта.

Резиденции пройдут в форме камерных дискуссий о фортепиано и музыке, которую для него создали великие композиторы. Их участниками станут композиторы и пианисты Настасья Хрущева, Игорь Яковенко, Дмитрий Баталов, Ева Геворгян и Константин Дорохов. Они расскажут о своей любимой фортепианной музыке, послушают с гостями избранные произведения и, возможно, исполнят некоторые из них.

Встречи пройдут с 14 по 21 апреля в «Секретной комнате» отеля «Рихтер» с роялем. Их начало в 19.30, посмотреть расписание и зарегистрироваться можно здесь.

23 апреля в здании Северного речного вокзала состоится фортепианный фестиваль Sound Up Forte. На нем выступят участники музыкальных резиденций.