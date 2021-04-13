перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Вторая мировая, возвращение героев и полный метр: что мы знаем про 6-й сезон «Острых козырьков» 19:08
yulia_navalnaya/Instagram «Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп»: Юлия Навальная рассказала о встрече с мужем
«Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп»: Юлия Навальная рассказала о встрече с мужем 19:03
Актер Хэнк Азария извинился за озвучивание индийского персонажа в «Симпсонах» 18:33
Сальма Хайек устраивает перестрелку на пляже в трейлере фильма «Телохранитель жены киллера» 18:22
Facebook по ошибке заблокировал страницу французского города. Его название приняли за ругательство 18:05
Профессора МФТИ Валерия Голубкина арестовали по делу о госизмене 17:48
Daniele Dalledonne/Flickr Первые Nike Yeezy Канье Уэста выставили на аукцион. Их оценивают в 1 млн долларов
Первые Nike Yeezy Канье Уэста выставили на аукцион. Их оценивают в 1 млн долларов 17:43
Бананы оказались под угрозой полного исчезновения. Все дело в почвенном грибке 17:32
В Москве появилась возможность привиться российскими вакцинами на дому 17:22
Sound Up и «Рихтер» откроют второй сезон музыкальных резиденций 17:21
Мальта будет платить туристам по 200 евро за отдых в стране 16:45
«ещенепознер»/YouTube Телеканал «Спас» извинился перед протоиереем Уминским, призвавшим допустить к Навальному врача
Телеканал «Спас» извинился перед протоиереем Уминским, призвавшим допустить к Навальному врача 16:34
Soft Cell запишут первый за 20 лет альбом 16:29
В конце мая Израиль начнет пускать в страну иностранных туристов 16:10
В США призвали прекратить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson после нескольких случаев тромбоза 15:59
В Китае появился первый в мире светофор для верблюдов 15:48
MBR Space Centre/Twitter В арабском регионе появится первая женщина-астронавт
В арабском регионе появится первая женщина-астронавт 15:11
«Три билборда на границе Пулковского»: в Петербурге обратились к властям щитами из‑за нехватки школ 15:09
Стримы песен DMX выросли на почти на 1000% после его смерти 14:52
Нейросети научились делать снимки котиков, которые точь-в-точь как настоящие. И это проблема! 14:47
Отключить рекламу

Sound Up и «Рихтер» откроют второй сезон музыкальных резиденций

Семён Гудошников
Сегодня в 17:21

Фестиваль актуальной музыки Sound Up и московский отель «Рихтер» запускают второй сезон музыкальных резиденций. Он будет посвящен главному инструменту европейской музыки — фортепиано, рассказали «Афише Daily» представители проекта.

Резиденции пройдут в форме камерных дискуссий о фортепиано и музыке, которую для него создали великие композиторы. Их участниками станут композиторы и пианисты Настасья Хрущева, Игорь Яковенко, Дмитрий Баталов, Ева Геворгян и Константин Дорохов. Они расскажут о своей любимой фортепианной музыке, послушают с гостями избранные произведения и, возможно, исполнят некоторые из них.

Встречи пройдут с 14 по 21 апреля в «Секретной комнате» отеля «Рихтер» с роялем. Их начало в 19.30, посмотреть расписание и зарегистрироваться можно здесь.

23 апреля в здании Северного речного вокзала состоится фортепианный фестиваль Sound Up Forte. На нем выступят участники музыкальных резиденций.

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Игорь Яковенко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить