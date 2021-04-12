В России выявили 8320 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 8320 случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 382 заражения меньше, чем вчера.

Больше всего новых пациентов в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Самарской и Воронежской областях.