В России выявили 8320 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 8320 случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 382 заражения меньше, чем вчера.
Больше всего новых пациентов в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Самарской и Воронежской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 649 710. За последние сутки вылечились 6656 человек, за все время — 4 272 165. За сутки умерли 277 пациентов, за весь период — 103 263.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 136 млн человек, 2,9 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (31,1 млн). На втором месте — Бразилия (13,5 млн), на третьем — Индия (13,4 млн), на четвертом — Франция (5,1 млн).