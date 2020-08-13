Танцы в виртуальной реальности в клипе Суфьяна Стивенса «Video Game»

Главная героиня видео — Джалая Хармон — создательница вирусного танца «Renegade». В клипе Стивенса она танцует в виртуальных декорациях космоса и абстрактных трехмерных моделей.

Американский фолк-музыкант Суфьян Стивенс выпустил клип на песню «Video Game», которая войдет в новый альбом музыканта «The Ascension».

Релиз новой пластинки «The Ascension» намечен на 25 сентября. Прошлый альбом Стивенса — «Aporia» — вышел совсем недавно, 24 марта 2020 года. На нем музыкант отходит от привычного фолка к нью-эйджу и электронике.