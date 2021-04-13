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MSCHF выставила на продажу электронные адреса. До этого компания выпускала «сатанинские» кроссовки

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:21

Компания MSCHF, прославившаяся выпуском «сатанинской» версии кроссовок Nike AirMax, выставила на продажу домены электронных адресов. Об этом сообщил Input.

Желающие могут купить доступ к пяти доменам: @heavensgate.biz, @thepiratebay.biz, @angelfire.biz, @megaupload.biz и @4chan.biz. На каждом домене смогут зарегистрироваться только 50 пользователей. Все заведенные почты при этом будут рабочими.

Адреса электронной почты, как считают в компании, являются модным заявлением, и предложение MSCHF, по всей видимости, должно стать яркой альтернативой привычным почтам в сервисе Gmail.

Выставленные на продажу домены, как отметил креативный директор бренда Кевин Визнер, «представляют собой классические архетипы». Каждый из них — «ворота рая», «пиратский берег», «ангельский огонь», «мега загрузка», «4chan» — «немного сомнителен», отметил он.

Коллекция электронных адресов была вдохновлена популярностью цифровых активов NFT, рассказали в компании. Однако почты MSCHF гораздо доступнее, подчеркнул Визнер. Стоимость одного домента — 250 долларов. Все пять можно купить за 1000 долларов.

Вместе с доступом к доменам покупатели получат активационный диск, защитный чехол, памятную карточку и две наклейки. Вся продукция будет выполнена в стилистике 1990-х годов.

Ранее MSCHF при участии рэпера Lil Nas X выпустила «сатанинскую» серию кроссовок Air Max 97. Nike подала на компанию в суд и добилась запрета на продажу модернизированной обуви, которая якобы наносит урон имиджу производителя.

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