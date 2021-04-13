MSCHF выставила на продажу электронные адреса. До этого компания выпускала «сатанинские» кроссовки

Компания MSCHF, прославившаяся выпуском «сатанинской» версии кроссовок Nike AirMax, выставила на продажу домены электронных адресов. Об этом сообщил Input.

Желающие могут купить доступ к пяти доменам: @heavensgate.biz, @thepiratebay.biz, @angelfire.biz, @megaupload.biz и @4chan.biz. На каждом домене смогут зарегистрироваться только 50 пользователей. Все заведенные почты при этом будут рабочими.

Адреса электронной почты, как считают в компании, являются модным заявлением, и предложение MSCHF, по всей видимости, должно стать яркой альтернативой привычным почтам в сервисе Gmail.

Выставленные на продажу домены, как отметил креативный директор бренда Кевин Визнер, «представляют собой классические архетипы». Каждый из них — «ворота рая», «пиратский берег», «ангельский огонь», «мега загрузка», «4chan» — «немного сомнителен», отметил он.

Коллекция электронных адресов была вдохновлена популярностью цифровых активов NFT, рассказали в компании. Однако почты MSCHF гораздо доступнее, подчеркнул Визнер. Стоимость одного домента — 250 долларов. Все пять можно купить за 1000 долларов.

Вместе с доступом к доменам покупатели получат активационный диск, защитный чехол, памятную карточку и две наклейки. Вся продукция будет выполнена в стилистике 1990-х годов.

Ранее MSCHF при участии рэпера Lil Nas X выпустила «сатанинскую» серию кроссовок Air Max 97. Nike подала на компанию в суд и добилась запрета на продажу модернизированной обуви, которая якобы наносит урон имиджу производителя.