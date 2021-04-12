Актриса Люси Лью снимется в продолжении «Шазама». Как и Хелен Миррен, она сыграет злодейку

Американская актриса Люси Лью, звезда франшизы «Ангелы Чарли» и сериала «Почему женщины убивают», снимется в сиквеле «Шазама!». Об этом сообщил Deadline.

Лью сыграет злодейку по имени Калипсо, сестру другого отрицательного персонажа — Гесперы, дочери титана Атланта (ее роль исполнит Хелен Миррен). Они, вероятно, станут главными противницами главного героя.

Им останется подросток Билли Бэтсон, который превращается в супергероя «Шазама» — его сыграют Эшер Энджел и Закари Ливай. Сценарий продолжения напишет Генри Гайден, режиссером картины вновь выступит Дэвид Ф. Сандберг.

Фильм планируется выпустить на большие экраны 2 июня 2023 года. Первый «Шазам!» вышел в 2019 году и рассказал о супергерое, обладающем силами шести древних мифологических персонажей — Соломона, Геракла, Атланта, Зевса, Ахиллеса и Меркурия.