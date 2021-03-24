Хелен Миррен сыграет главную злодейку в продолжении «Шазама!»

Британская актриса Хелен Миррен исполнит роль главной злодейки в продолжении супергеройского фильма от DC «Шазам!». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Мирен появится на экране в образе Гесперы, дочери титана Атланта и сестры героини Рэйчел Зеглер. В картине также примет участие начинающая артистка Рэйчел Зеглер, сыгравшая в новой экранизации Вестсайдской истории Стивена Спилберга.

Фильм рассказывает о супергерое Шазам, который обладает способностями шести древних мифологических персонажей — мудростью Соломона, силой Геракла, стойкостью Атланта, мощью Зевса, смелостью Ахиллеса и скоростью Меркурия. Его псевдоним — акроним этих имен.

Режиссером новой картины снова выступит Дэвид Ф. Сэндберг. Премьера намечена на 2 июня 2023 года.