В Нью-Йорке прошла акция в «защиту жизней белых». На нее пришел один человек

В Нью-Йорке и нескольких других американских городах прошел «Марш в защиту жизней белых» — ответ на движение Black Lives Matter. Однако к назначенному времени пришли всего несколько человек, а в Нью-Йорке — лишь один протестующий. Об этом передает NBC News.

Последние две недели в соцсетях распространялись призывы поучаствовать в «Марше в защиту жизней белых». Участники марша в Нью-Йорке создали чат в телеграме с 2500 человек и планировали подойти к башне Трампа. Организаторами акции, по сведениям NBC, были сторонники правой идеологии, неонацисты и расисты.

В Нью-Йорке на митинг пришел всего один человек. Мужчина в маске не выкрикивал лозунгов и не держал плаката, изредка раздавал комментарии журналистам. Он убежден, что белых жертв преступлений от рук темнокожих гораздо больше, а не наоборот. Протестующий добавил, что у него много единомышленников в Нью-Йорке, но к нему больше никто не присоединился.

На место прибыло около двух десятков сторонников Black Lives Matter и антифашистов. В их руках были плакаты с требованиями «убрать фашистов с улиц» и сопротивляться социальной несправедливости. С помощью мегафонов они пытались заглушить слова участника марша, который так и не пожелал представиться репортерам. «Эти защитники белых на самом деле защищают идею превосходства белой расы и являются настоящими фашистами. Мы хотим, чтобы они убрались прочь с наших улиц и из Нью-Йорка», — заявили оппоненты единственного митингующего корреспонденту ТАСС.

Полиции Нью-Йорка пришлось усилить безопасность на улицах города. На точке сбора поставили несколько металлических ограждений и около 20 полицейских поблизости.

На запланированное мероприятие в городе Альбукерке также пришел всего один человек. Три человека приняли участие в Форт-Уэрте, еще несколько — в Лос-Анджелесе. В городе Роли и других городах акцию отменили сами организаторы. Агентство отмечает, что на каждый «Марш в защиту жизней белых» приходили десятки активистов Black Lives Matter.

Протесты против расизма и полицейского произвола начались в США в конце мая 2020 года, а затем перекинулись и на другие западные страны, включая Великобританию и Францию. Их поводом послужила смерть афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб из‑за действий полицейского.

В ходе массовых демонстраций протестующие начали сносить памятники личностям, чье историческое наследие считается неоднозначным. Под удар попали статуи крупных рабовладельцев, колонизаторов и военачальников периода Гражданской войны. «Афиша Daily» писала, чьи памятники сносят в Америке и как это влияет на переосмысление исторического наследия.