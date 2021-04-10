Россия может на месяц ограничить авиасообщение с Турцией

12 апреля российские власти могут ввести ограничения на авиасообщение с Турцией из‑за ситуации с коронавирусом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Министерство транспорта и двух туроператоров.

На месяц будут прекращены регулярные и чартерные рейсы. Вывозные и грузопассажирские полеты продолжатся. Полного приостановления авиасообщения, как с Великобританией, не ожидается — может быть сохранена часть рейсов в Стамбул. Для пребывающих россиян могут ввести 14-дневный карантин.

В Турции наблюдается рекордный прирост заражений в последние недели. С начала апреля ежедневно выявляется более 40 тысяч новых заболевших. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, из Турции в Россию завезли больше всего штаммов коронавируса.

За последние сутки в России выявили 8704 случая коронавируса, 9 579 человек вылечились, 402 — умерли. Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 632 688.