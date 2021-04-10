В России выявили 8704 новых случая COVID-19

За последние сутки в России выявили 8704 случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 446 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской и Воронежской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 632 688. За последние сутки вылечились 9 579 человек, за все время — 4 258 279. За сутки умерли 402 пациента, за весь период — 102 649 человек.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 134,7 млн человек, 2,9 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (31 млн), на втором — Бразилия (13,3 млн). За ними идут Индия (13,2 млн) и Франция (5 млн).