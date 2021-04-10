В России выявили 8704 новых случая COVID-19

За последние сутки в России выявили 8704 случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 446 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской и Воронежской областях.