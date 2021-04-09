перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Стартап Neuralink Илона Маска показал видео с обезьяной, играющей в видеоигру силой мысли 12:39
В Москве открылся кинотеатр «Художественный». Первый показ — драма Флориана Зеллера «Отец» 12:35
Doja Cat/YouTube Doja Cat и SZA соблазняют астронавта в клипе «Kiss Me More»
Doja Cat и SZA соблазняют астронавта в клипе «Kiss Me More» 11:48
Корабль «Ю.А.Гагарин» стартовал на МКС с Байконура в честь 60-летия первого полета в космос 11:47
«Аэрофлот» направит примерно четверть своих самолетов на курорты Черного моря 11:18
В России выявили 9150 новых случаев COVID-19 11:06
Создатели «сатанинских кроссовок» уладили конфликт с Nike. Они вернут покупателям деньги за обувь 10:17
Джоди Тернер-Смит покинула сериал «Ведьмак: Кровавое происхождение». Она играла главную роль 9:54
«Дайте танк (!)»/YouTube «Дайте танк (!)» выпустили анимационный мюзикл на 12-минутный трек «Слова-паразиты»
«Дайте танк (!)» выпустили анимационный мюзикл на 12-минутный трек «Слова-паразиты» 9:26
Пугачева записала новую версию песни «Мы в этой жизни» для фильма «Чернобыль» 8:38
Эндрю Скотт может сыграть премьер-министра Тони Блэра в сериале «Корона» 2:14
Netflix опубликовал новый трейлер фильма «Женщина в окне». В нем снялись Эми Адамс и Джулианна Мур 0:31
Черногория продлила безвизовый въезд для россиян до конца октября Вчера в 23:40
«The Graham Norton Show»/YouTube Том Холланд сыграет Билли Миллигана в сериале «Переполненная комната»
Том Холланд сыграет Билли Миллигана в сериале «Переполненная комната» Вчера в 23:06
Netflix получил права на все фильмы Sony, которые будут выпущены после 2022 года Вчера в 22:42
Андрей Кончаловский заявил, что рад своему провалу в Голливуде Вчера в 21:57
Футболистку затравили за сравнение себя с игроком «Реала». Он вступился за нее и запустил флешмоб Вчера в 21:47
Ученые: наскальные рисунки могли быть плодом галлюцинаций первобытных людей Вчера в 21:46
skyferreira/Instagram Скай Феррейра, Пэрис Хилтон и Памела Андерсон снимутся в триллере, вдохновленном пандемией
Скай Феррейра, Пэрис Хилтон и Памела Андерсон снимутся в триллере, вдохновленном пандемией Вчера в 20:48
Фильм о ЛГБТК и православной церкви, видеоигра от Lil Nas X и другие новости дня Вчера в 20:41 Дайджест
Отключить рекламу

В России выявили 9150 новых случаев COVID-19

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:06

За последние сутки в России выявили 9150 случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 478 заражений превосходит вчерашний показатель.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской и Воронежской областях.

Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 623 984. За последние сутки вылечились 9662 человека, за все время — 4 248 700. За сутки умерли 402 пациента, за весь период — 102 247.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 133,9 млн человек, 2,9 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (31 млн), на втором — Бразилия (13,2 млн). За ними идут Индия (13 млн) и Франция (5 млн).

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
трагикомедия
Минари
Полуавтобиографическая корейская драма о поисках семейного счастья
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить