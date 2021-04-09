В России выявили 9150 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 9150 случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 478 заражений превосходит вчерашний показатель.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской и Воронежской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 623 984. За последние сутки вылечились 9662 человека, за все время — 4 248 700. За сутки умерли 402 пациента, за весь период — 102 247.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 133,9 млн человек, 2,9 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (31 млн), на втором — Бразилия (13,2 млн). За ними идут Индия (13 млн) и Франция (5 млн).