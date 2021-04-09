У «КиноПоиска» появятся кураторы. Каждый из них будет отвечать за определенный жанр кино

«КиноПоиск» объявил о сотрудничестве с кураторами — каждый из них будет работать в рамках отдельного жанрового направления. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.
Кураторы будут предлагать идеи по расширению каталога «КиноПоиска» и линейки оригинальных проектов — от рекомендаций по мировым трендам до идей в области российского производства и поиска новых имен. Они также будут взаимодействовать с аудиторией сервиса и участвовать в образовательных проектах.
Пока что «КиноПоиск» представил кураторов семи жанров, но пообещал, что в ближайшее время состав команды экспертов будет расширен.
За авторское кино будет отвечать продюсер Александр Роднянский, за фантастику и фэнтези — режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, за драму — сценарист Юрий Арабов, за комиксы — основатель комикс-издательства Bubble, продюсер и сценарист Артем Габрелянов, за взрослую анимацию — видеоблогеры Дмитрий Сыендук и Егор Лоскутов, за документальное кино — куратор и кинопродюсер Майя Кузина, за детскую анимацию — основатель группы компаний «Рики», соавтор идеи сериала «Смешарики» Илья Попов.
Ранее компании Роднянского AR Content и «Нон-стоп продакшн» заключили контракт со стрим-сервисом «КиноПоиск HD» на производство семи сериалов. Уже сейчас известно о работе над тремя проектами: «Мерзлая земля» Валерии Гай Германики, «Хэдшот» Владимира Битокова и «Everybody’s Woman» Корнеля Мундруцо и Каты Вебер.