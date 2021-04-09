У «КиноПоиска» появятся кураторы. Каждый из них будет отвечать за определенный жанр кино

«КиноПоиск» объявил о сотрудничестве с кураторами — каждый из них будет работать в рамках отдельного жанрового направления. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Кураторы будут предлагать идеи по расширению каталога «КиноПоиска» и линейки оригинальных проектов — от рекомендаций по мировым трендам до идей в области российского производства и поиска новых имен. Они также будут взаимодействовать с аудиторией сервиса и участвовать в образовательных проектах.

Пока что «КиноПоиск» представил кураторов семи жанров, но пообещал, что в ближайшее время состав команды экспертов будет расширен.