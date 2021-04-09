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У «КиноПоиска» появятся кураторы. Каждый из них будет отвечать за определенный жанр кино

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:28

«КиноПоиск» объявил о сотрудничестве с кураторами — каждый из них будет работать в рамках отдельного жанрового направления. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Кураторы будут предлагать идеи по расширению каталога «КиноПоиска» и линейки оригинальных проектов — от рекомендаций по мировым трендам до идей в области российского производства и поиска новых имен. Они также будут взаимодействовать с аудиторией сервиса и участвовать в образовательных проектах.

Пока что «КиноПоиск» представил кураторов семи жанров, но пообещал, что в ближайшее время состав команды экспертов будет расширен.

За авторское кино будет отвечать продюсер Александр Роднянский, за фантастику и фэнтези — режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, за драму — сценарист Юрий Арабов, за комиксы — основатель комикс-издательства Bubble, продюсер и сценарист Артем Габрелянов, за взрослую анимацию — видеоблогеры Дмитрий Сыендук и Егор Лоскутов, за документальное кино — куратор и кинопродюсер Майя Кузина, за детскую анимацию — основатель группы компаний «Рики», соавтор идеи сериала «Смешарики» Илья Попов.

Мы очень рады, что лидеры индустрии стали союзниками «КиноПоиска» и вместе с нами будут работать над развитием сервиса. Опыт и экспертиза кураторов помогут нашим подписчикам еще лучше ориентироваться в мире кино, а нашей команде — повысить планку качества в поиске и создании востребованных актуальных историй.
Ольга Филипук
Директор по контенту медиасервисов «Яндекса»

Ранее компании Роднянского AR Content и «Нон-стоп продакшн» заключили контракт со стрим-сервисом «КиноПоиск HD» на производство семи сериалов. Уже сейчас известно о работе над тремя проектами: «Мерзлая земля» Валерии Гай Германики, «Хэдшот» Владимира Битокова и «Everybody’s Woman» Корнеля Мундруцо и Каты Вебер.

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