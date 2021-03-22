Александр Роднянский и «Кинопоиск HD» заключили контракт на создание семи сериалов

Компании продюсера Александра Роднянского AR Content и «Нон-Стоп Продакшн» заключили контракт со стриминговым сервисом «КиноПоиск HD» на производство семи сериалов. Об этом «Афише Daily» рассказали представители платформы.

Уже сейчас известно о работе над тремя проектами: «Мерзлая земля» Валерии Гай Германики, «Хэдшот» Владимира Битокова и «Everybody’s Woman» Корнела Мундруцо и Каты Вебер. Выход первых двух намечен на 2022 год.

Сюжет «Мерзлой земли» основан на журналистском расследовании о серийном убийце из Хакасии «Дорога в Аскиз», опубликованном в издании «Холод» в 2019 году. Это история маньяка Дмитрия Лебедя, работавшего таксистом в Абакане, которого в признали виновным в серии убийств и изнасилований. В шоу все имена участников и место действия будут изменены.

«Хэдшот» рассказывает о киберспорте и профессиональных геймерах. По сюжету увлеченный онлайн-шутерами старшеклассник Денис, привыкший к виртуальным победам, не добивается успехов в реальной жизни. Все меняется, когда на помощь Денису приходит его дерзкий персонаж из видеоигр.

Действие «Everybody’s Woman» разворачивается в 2000-х. Главная героиня в одиночку воспитывает ребенка и пытается построить карьеру в порно-индустрии.

К проектам привлечены международные партнеры. Сериалы рассчитаны на как на мировой, так и на отечественный рынок. В России они выйдут эксклюзивно на «КиноПоиск HD».