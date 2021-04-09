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«Аэрофлот» направит примерно четверть своих самолетов на курорты Черного моря

Виктория Шанина
Сегодня в 11:18

Один из крупнейших авиаперевозчиков России «Аэрофлот» перенаправит 25% самолетов на черноморские курорты. Раньше эти самолеты простаивали в парке, пишет РБК со ссылкой на гендиректора компании Михаила Полубояринова.

Из‑за коронавирусных ограничений около 55 из 221 самолета «Аэрофлота» стояли без дела в 2020 году. В первом квартале 2021-го это число составило 52 самолета. За это время авиакомпания потеряла около 123 млрд рублей.

Ожидается, что с мая число рейсов за одну неделю из Москвы в Краснодар увеличится с 49 до 63, в Сочи — с 81 до 91. С середины июня вырастет количество полетов в Анапу (с 21 до 52 в неделю), Геленджик (с 7 до 28), Симферополь (с 42 до 98).

Также планируется увеличить количество маршрутов из регионов. Например, с июня начнут летать самолеты из Красноярска в Сочи (шесть рейсов в неделю), Краснодар и Симферополь (по четыре рейса).

«Ситуация с открытием зарубежных направлений остается неопределенной, поэтому мы приняли решение, и в рамках весенне-летнего расписания 2021 года с апреля будет введено в расписание около 50% незадействованных самолетов, а к 1 июня 2021 года планируется вывести все воздушные суда, ранее простаивавшие на хранении», — заявил Полубояринов.

Ранее «Аэрофлот» предложил ввести плату за регистрацию на самолет в аэропортах. По задумке, если идея будет реализована, то больше людей начнут проходить оформление онлайн. Это поможет сократить расходы компании на регистрацию, а значит, и билеты станут дешевле.

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