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«Аэрофлот» предложил ввести плату за регистрацию на самолет в аэропортах

Виктория Шанина
Сегодня в 11:28

Авиакомпания «Аэрофлот» направила Минтрансу предложение о введении платы за регистрацию на рейсы в аэропортах. По задумке, онлайн-регистрация будет бесплатной, а стоимость билетов снизится, сообщают «Известия».

Инициативная группа предложила изменить федеральные авиационные правила, которые действуют для всех перевозчиков. Сейчас компании обязаны включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту.

Если идея будет реализована, то больше людей начнут проходить оформление онлайн. Это поможет сократить расходы компании на регистрацию, а значит, и билеты станут дешевле.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов заявил, что необходимо выделить отдельный тариф за регистрацию в аэропорту и предусмотреть возврат части средств для тех, кто оформлялся в интернете. Также он отметил, что не все пассажиры смогут зарегистрироваться на рейс онлайн.

«Речь о пассажирах с инвалидностью, организованных группах детей, пожилых пассажирах. Было бы неправильно брать с данных категорий граждан дополнительную плату за регистрацию в аэропорту», — заявил Зотов.

Эксперт Центра инфраструктурных проектов ВШЭ Андрей Крамаренко отмечает, что убрать «ненужные услуги» из стоимости билета — это полезно для пассажиров. Однако нельзя делать платной ту услугу, от которой пассажир не может отказаться.

«Появление платной регистрации в аэропортах обязывает пассажира иметь технические средства (телефон с дисплеем или компьютер с принтером), приобретаемые дополнительно для того, чтобы реализовать свое право на перевозку. Телефон, через который можно зарегистрироваться на рейс, есть не у каждого. Для людей старшего поколения зарегистрироваться на рейс онлайн — это большая проблема», — сказал Крамаренко.

Ранее «Аэрофлот» решил внедрить платный доступ к интернету на коротких рейсах. Услуга появится в апреле 2021 года и будет стоить от 5 до 25 долларов (369–1845 рублей).

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