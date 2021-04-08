Том Холланд сыграет Билли Миллигана в сериале «Переполненная комната»

Том Холланд снимется в первом сезоне сериала-антологии «Переполненная комната», который разрабатывает Apple. Он сыграет Билли Миллигана — мужчину с расстройством множественной личности. Об этом сообщил Variety.

В сезоне будет десять эпизодов. Они расскажут историю жизни реально существовавшего человека, о психическом состоянии которого написал книгу Дэниел Киз. Роман «Множественные умы Билли Миллигана» ляжет в основу сериала.

Телеадаптацию работы Киза напишет и спродюсирует Акива Голдсман, сценарист «Кода Да Винчи», «Я, робота», «Игр разума» и «Практической магии». Он расскажет о том, как Миллиган стал первым преступником, которого оправдали из‑за множественной личности.

Следующие сезоны «Переполненной комнаты» также будут посвящены людям с различными психическими заболеваниями. О каких еще диагнозах, помимо диссоциативного расстройства личности, смогут узнать зрители, пока неизвестно.

Недавно Том Холланд, известный по роли Человека-паука, снялся в фильме «По наклонной». В нем он сыграл бывшего солдата, вернувшегося из армии с ПТСР и наркозависимостью. «Афиша Daily» поговорила с актером о работе над этой ролью.