Пекин стал рекордсменом по количеству проживающих в городе миллиардеров. Там их ровно 100

Пекин возглавил список городов с самым большим количеством миллиардеров среди общего числа жителей. Рейтинг опубликовал Forbes.

Китайская столица обогнала Нью-Йорк всего на одного миллиардера — сейчас в мегаполисе их ровно 100. При этом общее состояние миллиардеров в американском городе выше, чем в Пекине.

Самый богатый человек в китайской столице — основатель TikTok Чжан Имин, состояние которого оценивается в 35,6 млрд долларов. Крупнейший миллиардер Нью-Йорка, основатель Bloomberg и бывший мэр города Майкл Блумберг, имеет капитал 59 млрд.

Специалисты связали рост количества богачей в Пекине с быстрым решением проблем, возникших во время пандемии, и ростом акций местных компаний. Прирост богатых людей в Китае тоже оказался самым большим: в 2020 году к списку миллиардеров присоединилось 210 человек, их теперь 698 на всю страну.

Состояние китайских богачей за 2020 год увеличилось на 750 млрд долларов. А в целом богатейшие люди мира увеличили свое состояние на 1,9 трлн долларов. Теперь им принадлежит примерно 11 трлн долларов.