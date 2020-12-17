Forbes: богатейшие люди мира увеличили свое состояние на 1,9 трлн долларов за год

Совокупное состояние более 2200 миллиардеров увеличилось за прошедший год на 1,9 трлн долларов. Об этом сообщил Forbes.

Если в конце 2019 года богатейшие люди мира владели 9,5 трлн долларов, то сейчас их состояние оценивается в 11,4 трлн долларов. По подсчетам издания, благосостояние миллиардеров выросло на 20%, несмотря на пандемию.

Наибольшего финансового успеха в 2020 году добились китайские миллиардеры — они стали богаче на 60%. В частности, владелец Nongfu SpringЧжун Шаньшань увеличил состояние с 2 млрд долларов в апреле до 62,5 млрд долларов в декабре.

Среди американских бизнесменов самым продуктивным оказался основатель SpaceX и Tesla Илон Маск. Он разбогател на 17 млрд долларов и занял третье место в списке самых обеспеченных людей планеты.

В целом, состояние китайских богачей увеличилось на 750 млрд долларов, американских — на 560 млрд, французских — на 95 млрд (в основном, за счет капиталов владельца Dior и Louis Vuitton Бернара Арно и совладелицы L’Oreal Франсуазы Беттанкур-Мейерс), индийских — на 75 млрд, и гонконгских — на 60 млрд. Россияне в топ-10 не попали.