Пак Чхан Ук экранизирует роман Вьет Тхань Нгуена, получивший Пулитцера

Южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук снимет сериал по книге американского писателя вьетнамского происхождения Вьет Тхань Нгуена «Сочувствующий». Это дебютный роман Нгуена, за который в 2016 году он получил Пулитцеровскую премию по литературе.

Права на сериальную адаптацию «Сочувствующего» приобрели американская студия A24 и канадская продюсерская компания Rhombus Media. Актерский состав, даты премьеры и начала съемок пока неизвестны.

«Сочувствующий» вышел в 2015-м и был признан бестселлером года журналом The New York Times. Книга рассказывает о человеке, который во время войны во Вьетнаме был двойным агентом, сочувствующим обеим сторонам конфликта. Впоследствии он стал политзаключенным в США.

В марте 2021 года вышло продолжение романа — «The Committed» («Преданный»). Действие книги происходит в 1982 году в Париже — именно туда со своим братом прибывает главный герой, чтобы преодолеть свое прошлое.

На русском языке «Сочувствующий» вышел в конце 2018 года. По этому случаю литературный критик Егор Михайлов поговорил с Тхань Нгуеном о безымянном рассказчике, сочувствии к Трампу и Селину и об идеальном саундтреке к роману.