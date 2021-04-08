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Пак Чхан Ук экранизирует роман Вьет Тхань Нгуена, получивший Пулитцера

Семён Гудошников
Сегодня в 13:13

Южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук снимет сериал по книге американского писателя вьетнамского происхождения Вьет Тхань Нгуена «Сочувствующий». Это дебютный роман Нгуена, за который в 2016 году он получил Пулитцеровскую премию по литературе.

Права на сериальную адаптацию «Сочувствующего» приобрели американская студия A24 и канадская продюсерская компания Rhombus Media. Актерский состав, даты премьеры и начала съемок пока неизвестны.

«Сочувствующий» вышел в 2015-м и был признан бестселлером года журналом The New York Times. Книга рассказывает о человеке, который во время войны во Вьетнаме был двойным агентом, сочувствующим обеим сторонам конфликта. Впоследствии он стал политзаключенным в США.

В марте 2021 года вышло продолжение романа — «The Committed» («Преданный»). Действие книги происходит в 1982 году в Париже — именно туда со своим братом прибывает главный герой, чтобы преодолеть свое прошлое.

На русском языке «Сочувствующий» вышел в конце 2018 года. По этому случаю литературный критик Егор Михайлов поговорил с Тхань Нгуеном о безымянном рассказчике, сочувствии к Трампу и Селину и об идеальном саундтреке к роману.

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