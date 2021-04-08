Alyona Alyona выпустила альбом «Galas»

На пластинке отметилось большое количество зарубежных гостей: Olexesh, Dax, Yoss Bones, Sexton, Ecko, Noga Erez, Zabson и Fatbelly. Украинскую сцену на релизе представляют Krutь и Monatik.

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona опубликовала свой второй альбом «Galas». Его можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

В «Galas» вошли 15 треков, только на трех из которых Alyona Alyona поет в одиночку. На песню «Shalom», записанную с Olexesh, артистка в феврале представила клип.

В марте Alyona Alyona выпустила клип на песню «Мир нуждается в красоте». Ролик вышел в поддержку проекта бренда Dove, который проходит под хештегом #ПокажитеНас (#ShowUs). Кампания посвящена борьбе за разнообразие женской красоты и реальные, неотретушированные образы.