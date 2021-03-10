Alyona Alyona выступает против навязанных стереотипов в новом клипе «Мир нуждается в красоте»

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona представила клип на песню «Мир нуждается в красоте». Посмотреть его можно на ютьюбе.
В ролике снялись обычные девушки — каждая из них красива по-своему, в любом виде и возрасте. Этим видео рэперка хотела в очередной раз акцентировать внимание на проблеме навязанных медиапространством идеалов внешности.
Клип вышел в поддержку проекта бренда Dove, который проходит под хештегом #ПокажитеНас (#ShowUs). Кампания посвящена борьбе за разнообразие женской красоты и реальные, неотретушированные образы.
В ноябре 2020 года Alyona Alyona поделилась клипом на песню «Dancer». В нем она предстает в образе горничной, которая любит бить посуду. Тарелки и блюда она швыряет в консьержа, которого играет Александр Гудков.