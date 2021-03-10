Alyona Alyona выступает против навязанных стереотипов в новом клипе «Мир нуждается в красоте»

Женщины прекрасны. В любом возрасте, в любом теле, любого роста, с любым цветом кожи или глаз, с волосами или без, с формами или без… Женщины сильные и волевые, чувствуют сердцем и делают так много добра. Женщины разные. <…> Я хочу видеть истинную красоту. Вместе с брендом Dove мы призываем все медиа показывать тела людей такими, какие они есть. Хочу, чтобы нас видели. Покажите нас.



Alyona Alyona Рэперка