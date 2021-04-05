«Артдокфест» отказался от показа в Москве фильма про чеченского гея после угроз

Фестиваль документального кино «Артдокфест» снял с показа в Москве фильм Реки Валерика «Тихий голос» про бойца ММА, сбежавшего из Чечни из‑за своей гомосексуальности. Об этом сообщил основатель фестиваля режиссер Виталий Манский.

По его словам, премьеру картины пришлось отменить «под давлением обстоятельств».

Показ фильма «Тихий голос» должен был пройти 5 апреля в кинотеатре «Октябрь». Вместо него покажут фильм Ксении Охапкиной «Бессмертный», получивший Гран-при «Артдокфеста» в 2019 году.

Ранее организаторы фестиваля сообщили «Новой газете», что в Москве мужчина, представившийся Сулиманом, угрожал им из‑за показа «Тихого голоса», рассказывающего про чеченского гея, вынужденного бежать в Брюссель. Виталий Манский также рассказал «Эху Москвы», что все билеты на сеансы этого фильма в Москве одномоментно выкупил один человек.

Накануне петербургский «Лендок», в котором должна была пройти часть показов «Артдокфеста», снял их с афиши. Киностудия объяснила, что сделала это «во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра». Показы на второй площадке фестиваля — в Доме кино — отменили: кинозалы, где они должны были проходить, опечатала полиция и Роспотребнадзор.