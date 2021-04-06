Итальянские границы могут открыть для российских туристов летом

Министр туризма Италии Массимо Гаравалья заявил, что туристические поездки в Италию для туристов из России смогут быть доступны уже летом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Гаравалья отметил, что точные сроки назвать пока сложно, но границы откроются для россиян сразу же, как позволят санитарные условия.

«Мы надеемся, что это произойдет как можно быстрее, и мы надеемся, что бронирования можно будет совершать уже на это лето. Но о датах говорить рано», — сказал министр.

В конце марта Италия ужесточила правила для граждан, которые возвращаются в страну из других государств Евросоюза. Их обязали соблюдать пятидневный карантин по прибытии. Ранее такие же правила действовали для приезжающих из стран, не входящих в ЕС.

Гаравалья отмечал, что первые иностранные туристы могут появиться в Италии уже в апреле 2021 года. Потребуется ли им для этого «иммунный паспорт», пока неизвестно.

Пока российские туристы могут поехать отдыхать только в одно государство ЕС — Грецию. Власти страны разрешают въезд ограниченного числа путешественников из России. Свободный въезд для всех желающих планируют открыть в мае.