Греция снимет ограничения на въезд для российских туристов в мае

Греция снимет ограничения на въезд для российских туристов с 14 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпоса Эфстатиу.

Для посещения страны россиянам нужно будет предоставить справку о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или документ о наличии антител. После этого путешественники смогут въехать в Грецию и беспрепятственно передвигаться по ее территории.

«Если все пойдет по плану, то 14 мая откроется международный туризм в Грецию. С этого дня для российских туристов уже не будет действовать ограничение в 500 человек в неделю, не будет карантина, перемещаться по стране можно будет свободно», — рассказал Эфстатиу.

По мнению Эфстатиу, сотрудники туристической отрасли в Греции будут привиты от COVID-19 как раз через два месяца. В связи с этим Греция, как отметил специалист, ждет «хорошего притока» отдыхающих из России.

Греция открыла границу для россиян в сентябре, однако в страну еженедельно могли въехать только 500 человек. В данный момент из России можно улететь в Афины, Салоники и Ираклион.