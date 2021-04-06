Суд оштрафовал TikTok на 2,5 млн рублей за отказ удалить призывы подросткам выйти на акции в Москве

Таганский районный суд оштрафовал TikTok на 2,5 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к подросткам выйти на несанкционированную акцию в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Компанию обвинили по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации»).

После акций в поддержку Навального Роскомнадзор предупредил компании «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, Facebook, Twitter, TikTok и Google о том, что им грозят крупные штрафы за отказ удалять призывы к подросткам выйти на протесты в Москве.

В начале марта в Санкт-Петербурге мировой судья вынес штраф «ВКонтакте» на 1,5 млн рублей за не вовремя удаленный пост о митинге.

2 апреля Twitter получил сразу три штрафа за отказ удалить запрещенную информацию. Их общая сумма составила 8,9 млн рублей.