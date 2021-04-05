Харви Вайнштейн хочет пересмотра своего приговора. Он подал апелляцию на решение суда

Бывший кинопродюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года тюрьмы за сексуальные преступления, подал апелляцию на решение суда. Он рассчитывает на пересмотр дела, сообщил CNBC.

Адвокаты Вайнштейна представили семь оснований для отмены приговора. Среди них — участие в деле якобы предвзятого присяжного, который написал книгу о «хищничестве пожилых мужчин против молодых женщин».

Кроме того, юристы кинопродюсера считают нарушением то, что присяжные выслушали истории женщин, не предъявлявших напрямую обвинения в адрес Вайнштейна. Решение суда адвокаты называют «приговором, который был суровым и чрезмерным».

«Мы подали 166-страничный бриф, в котором изложили несколько серьезных ошибок, допущенных в ходе судебного разбирательства. Мы уверены, что Апелляционный отдел сочтет эти данные достаточно серьезными, чтобы потребовать отмены приговора», — заявил адвокат Барри Каминс.

В марте 2020 года Вайнштейна признали виновным в двух из пяти случаев сексуального насилия. Всего его обвинили в изнасиловании более 100 девушек. Многие из них получат компенсацию общей суммой в 17 млн долларов.