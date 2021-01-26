Суд обязал Харви Вайнштейна выплатить 17 миллионов долларов по делу об изнасиловании

Суд постановил выплатить 17 миллионов долларов женщинам, обвинившим продюсера Харви Вайнштейна в сексуальном насилии. Деньги получат в результате ликвидации The Weinstein Company, которая объявила о банкротстве в 2018 году.

Компенсацию разделят более 50 жертв насилия. По самым серьезным обвинениям сумма компенсации составит 500 тыс. долларов. Еще 9,7 миллионов долларов выплатят бывшим должностным лицам и директорам Weinstein Co на оплату юридических счетов за несколько лет. Все они освобождены от ответственности за действия Вайнштейна.

В марте 2020 года Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы. Более 100 девушек обвинили режиссера в изнасиловании. Самой младшей из них стала модель Кайя Сокола, которой на момент сексуального насилия было 16 лет.

Заключение режиссера и продюсера под стражу стало возможно благодаря большому общественному движению #MeToo. В 2013 году в рамках акции сотни женщин прошлись от голливудской «Аллеи славы» до театра «Долби». С публичным обвинением выступили Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и другие популярные актрисы.