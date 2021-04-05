В России выявили 8646 новых случаев коронавируса

В России выявили 8646 случаев коронавируса за последние сутки в 83 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 171 заболевшего меньше, чем вчера.

Больше всего новых случаев заражения в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Самарской, Воронежской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.