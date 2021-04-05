В России выявили 8646 новых случаев коронавируса

В России выявили 8646 случаев коронавируса за последние сутки в 83 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 171 заболевшего меньше, чем вчера.
Больше всего новых случаев заражения в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Самарской, Воронежской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 589 540. За последние сутки вылечились 7052 человека, за все время — 4 211 133. За сутки умерли 343 пациента, за весь период — 100 717.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 131,3 млн человек, 2,8 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (30,7 млн). На втором месте — Бразилия (12,9 млн), на третьем — Индия (12,5 млн), на четвертом — Франция (4,8 млн).