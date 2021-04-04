В России выявили 8 817 новых случаев коронавируса

В России выявили 8817 случаев коронавируса за последние сутки в 84 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 204 заболевших меньше, чем вчера.
Больше всего новых случаев заражения в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 580 894. За последние сутки вылечились 8212 человек, за все время — 4 204 081. За сутки умерли 357 пациентов, за весь период — 100 374.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 130,7 млн человек, 2,8 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (30,6 млн). На втором месте — Бразилия (12,9 млн), на третьем — Индия (12,4 млн), на четвертом — Франция (4,8 млн).