В России выявили 8 817 новых случаев коронавируса

В России выявили 8817 случаев коронавируса за последние сутки в 84 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 204 заболевших меньше, чем вчера.

Больше всего новых случаев заражения в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.