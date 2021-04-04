Российская студия Vivix создаст свою киберпанк-вселенную для Netflix

Российская компания по производству 3D-графики Vivix создаст собственную киберпанк-франшизу для стрим-сервиса Netflix. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба студии.

Проект расскажет о приключениях робота в мире без людей. Главный герой попытается разобраться, куда делось человечество. Во время приключения он познакомится с другими роботами и настоящим ребенком, а также найдет истинную человечность.

Создатели не впервые работают над фантастической историей об искусственном интеллекте. В 2019 году Vivix участвовал в продакшене сериала «Любовь, смерть и роботы» для Netflix. Новая 3D-франшиза, по их словам, станет квинтэссенцией фильмов «Я-легенда», «Стражи галактики» и компьютерной игры «Detroit: Become Human».

Премьера первой корометражки про робота в пустом мире запланирована на 2021 год. Полноценный мини-сериал выйдет на стриминговой платформе только в начале 2023-го. Новая киберпанк-вселенная появится как на западных, так и на российских площадках.

Студию Vivix основали Илья Кузюк и Илья Мозжухин в 2019 году. Она производит «видеоконтент на стыке анимации и игр» с упором на молодую аудиторию. Команда из более 20 3D-художников создает новые истории, полностью виртуальных персонажей, анимацию и спецэффекты. У них всех есть опыт работы над мировыми анимационными и игровыми проектами, а также фильмами.

Первый сезон шоу «Любовь, смерть и роботы» вышел в марте 2019 года. Он получился достаточно успешным, и Netflix продлил сериал на второй сезон. «Афиша Daily» собрала рейтинг эпизодов – от худшего к лучшему.