Макет корабля из «Мандалорца» в Якутске потерпел крушение

Макет корабля «Лезвие бритвы» из «Мандалорца», установленный на территории парка «Урдэл» в Якутске, потерпел крушение. Об этом в инстаграме сообщил блогер Айаал Федоров, принимавший участие в создании объекта.
Федоров рассказал, что все произошло у него на глазах, когда он со своей командой сидел в машине рядом. Корабль закрутил мини-торнадо, несмотря на то, что ветра перед этим не было.
После случившегося блогер вернулся в парк, чтобы собрать обломки макета вместе с отозвавшимися помочь. Он отметил, что будет восстанавливать «Лезвие бритвы».
Команда якутских косплееров установила свою версию корабля в марте. Макет 14 метров в длину, 10 в ширину и 4 в высоту, а его масса составила больше тонны. Он был оснащен подсветкой подфарников, двигателей и панелей управления в кабине пилота. На создание «Лезвия бритвы» ушло около 50 листов ДВП. Его можно было полностью разбирать, в том числе у него были съемные двигатели и крылья.