Макет корабля из «Мандалорца» в Якутске потерпел крушение

Макет корабля «Лезвие бритвы» из «Мандалорца», установленный на территории парка «Урдэл» в Якутске, потерпел крушение. Об этом в инстаграме сообщил блогер Айаал Федоров, принимавший участие в создании объекта.

Федоров рассказал, что все произошло у него на глазах, когда он со своей командой сидел в машине рядом. Корабль закрутил мини-торнадо, несмотря на то, что ветра перед этим не было.