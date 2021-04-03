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Макет корабля из «Мандалорца» в Якутске потерпел крушение

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:23

Макет корабля «Лезвие бритвы» из «Мандалорца», установленный на территории парка «Урдэл» в Якутске, потерпел крушение. Об этом в инстаграме сообщил блогер Айаал Федоров, принимавший участие в создании объекта.

Федоров рассказал, что все произошло у него на глазах, когда он со своей командой сидел в машине рядом. Корабль закрутил мини-торнадо, несмотря на то, что ветра перед этим не было.

После случившегося блогер вернулся в парк, чтобы собрать обломки макета вместе с отозвавшимися помочь. Он отметил, что будет восстанавливать «Лезвие бритвы».

Команда якутских косплееров установила свою версию корабля в марте. Макет 14 метров в длину, 10 в ширину и 4 в высоту, а его масса составила больше тонны. Он был оснащен подсветкой подфарников, двигателей и панелей управления в кабине пилота. На создание «Лезвия бритвы» ушло около 50 листов ДВП. Его можно было полностью разбирать, в том числе у него были съемные двигатели и крылья.

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