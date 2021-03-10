В Якутске появился макет корабля из «Мандалорца». Рядом с ним уже снялись Дин Джарин и малыш Йода

Корабль получился 14 метров в длину, 10 в ширину и 4 в высоту, а его масса больше тонны. Он оснащен подсветкой подфарников, двигателями и панелями управления в кабине пилота. На создание «Лезвия бритвы» ушло около 50 листов ДВП. Он полностью разбирается, в том числе у него съемные двигатели и крылья.

«В начале работ мы использовали только собственные средства. Когда решили более детализированно сделать кабину, у нас просто не хватило на это денег, а бросать все на половине пути тоже не годилось — помогли подписчики нашего Instagram-аккаунта: когда мы бросили клич, они помогли набрать нужную сумму на оснащение. На оплату ангара, где только и помещается такая конструкция, нам помогли частная компания и якутский ИТ-парк», — сказал Федоров.

По его словам, у макета будет своя охрана, но посетители «Урдэла» смогу с ним фотографироваться. Блогер уже сделал портрет в образе главного героя сериала Дин Джарин с малышом Йодой на руках.