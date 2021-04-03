В России выявлен 9 021 случай коронавируса за последние сутки

В России выявили 9 021 случай коронавируса в 84 регионах за последние сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 229 заражений больше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской и Воронежской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 572 077. За последние сутки вылечились 9 618 человек, за все время — 4 195 869. За сутки умерли 384 пациента, за весь период — 100 017.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире количество заразившихся коронавирусом превысило 129,6 млн человек, 2,8 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (30,5 млн), на втором — Бразилия (12,8 млн). За ними идут Индия (12,3 млн) и Франция (4,7 млн).