За сутки в России выявили 8792 случая коронавируса

В России выявили 8792 случая коронавируса в 85 регионах за последние сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 377 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской и Воронежской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 563 056. За последние сутки вылечились 9832 человека, за все время — 4 186 251. За сутки умерли 400 пациентов, за весь период — 99 633.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире количество заразившихся коронавирусом превысило 129,6 млн человек, 2,8 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (30,5 млн), на втором — Бразилия (12,8 млн). За ними идут Индия (12,3 млн) и Франция (4,7 млн).