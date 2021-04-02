За сутки в России выявили 8792 случая коронавируса

В России выявили 8792 случая коронавируса в 85 регионах за последние сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 377 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской и Воронежской областях.