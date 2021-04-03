Предустановленные российские приложения передают данные пользователей зарубежным компаниям

Российские приложения, которые обязаны предустанавливать все производители телефонов и планшетов, могут передавать сведения о пользователях за рубеж. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов «Информационной культуры».

В программах установлены аналитические трекеры, которые собирают данные пользователей и передают их иностранным компаниях. Среди них могут быть Google, Yahoo, Microsoft, Huawei, Facebook и другие крупные корпорации.

Специалисты проанализировали код 16 классов программ для операционных систем Android и iOS. В исследование попали приложения компаний «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», платежной системы «Мир», а также «Госуслуги». Встроенные механизмы (Google AdMob, Facebook Ads и т. д.) обнаружили везде, кроме приложений «Мир».

Разработчики аналитических программ заявили, что такие трекеры помогают решать технологические проблемы, а передаваемая информация — это не личные данные. В Минцифры отметили, что требования к предустановленным приложениям совпадают с требованиями к другим программам.

Требование об обязательной предустанавке российских приложений на все продаваемые в стране гаджеты вступило в силу 1 апреля. Минцифры рассчитывает, что такая мера создаст более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами.