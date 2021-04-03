Сальма Хайек сыграет ясновидящую в детективном триллере Ридли Скотта «Дом Гуччи»

К звездному актерскому составу «Дома Гуччи» режиссера Ридли Скотта присоединилась Сальма Хайек. Она сыграет ясновидящую и подругу Патриции Реджани, в роли которой снимется Леди Гага. Об этом сообщает издание Deadline.

Детективный триллер основан на книге «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Фильм расскажет об убийстве Маурицио Гуччи, который одно время возглавлял модный дом Gucci. В 1995 году мужчина был застрелен киллером у своего офиса. Виновной в заказном убийстве признали его жену Патрицию Реджани — она провела в тюрьме 18 лет и вышла на свободу в 2016 году.

Маурицио Гуччи сыграет Адам Драйвер. Также в ролях: Джаред Лето, Аль Пачино, Джереми Айронс и Джек Хьюстон. Идея снять проект о трагической гибели внука Гуччио Гуччи принадлежала актрисе и кинопродюсеру Джианнине Фасио, супруге Ридли Скотта. Сценарий фильма написал Роберто Бентивенья. Сопродюсерами выступили Кевин Уолш и Scott Free Productions.

Ранее Леди Гага показала образ, в котором предстанет в фильме «Дом Гуччи». Она опубликовала фото, на котором стоит в обнимку с Драйвером на террасе, с которой открывается вид заснеженную горную долину. Певица подписала фотографию как «Signore e Signora Gucci» («Синьор и Синьора Гуччи»).