Леди Гага показала образ, в котором предстанет в фильме «Дом Гуччи»

Американская певица Леди Гага опубликовала фотографию со съемок фильма «Дом Гуччи» Ридли Скотта, на которой она и Адам Драйвер позируют в образе Патриции Реджани и Маурицио Гуччи. Снимок появился в твиттере артистки.

На кадре Гага стоит в обнимку с Драйвером на террасе, с которой открывается вид заснеженную горную долину. Певица подписала фотографию как «Signore e Signora Gucci» («Синьор и Синьора Гуччи»).