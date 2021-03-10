Леди Гага показала образ, в котором предстанет в фильме «Дом Гуччи»

Американская певица Леди Гага опубликовала фотографию со съемок фильма «Дом Гуччи» Ридли Скотта, на которой она и Адам Драйвер позируют в образе Патриции Реджани и Маурицио Гуччи. Снимок появился в твиттере артистки.
На кадре Гага стоит в обнимку с Драйвером на террасе, с которой открывается вид заснеженную горную долину. Певица подписала фотографию как «Signore e Signora Gucci» («Синьор и Синьора Гуччи»).
Будущий фильм основан на книге «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности» и расскажет об убийстве Маурицио Гуччи, который одно время возглавлял модный дом Gucci. В 1995 году мужчина был застрелен киллером у своего офиса. Виновной в заказном убийстве признали его жену Патрицию Реджани — она провела в тюрьме 18 лет и вышла на свободу в 2016 году.
Адам Драйвер и Леди Гага сыграют в картине вместе с Джаредом Лето, Аль Пачино, Джеком Хьюстоном, Ривом Карни и Джереми Айронсом. Идея снять проект о трагической гибели внука Гуччио Гуччи принадлежала актрисе и кинопродюсеру Джианнине Фасио, супруге Ридли Скотта. Сценарий фильма написал Роберто Бентивенья. Сопродюсерами выступили Кевин Уолш и Scott Free Productions.