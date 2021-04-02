Цены на авиаперелеты по России подорожали до 121%

Стоимость авиабилетов по ряду направлений внутри России подорожала на 15-121% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip.

Самые дорогие рейсы отправляются из Москвы. Цены на перелет в Набережные Челны подскочили на 121%, следом идет Томск (91%), Нижнекамск (88%) и Чебоксары (46%). На 30-36% подорожали билеты по направлениям из Москвы в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар. На более чем 15% — билеты в Сочи, Калининград, Казань, Иркутск, Сургут, Волгоград, Симферополь.

Стоимость билетов из Сочи в Пермь выросла на 58%, в Петербург и Ростов-на-Дону — более 15%. Из Новосибирска в Нижневартовск — на 41%.

Однако цены из Петербурга в Новосибирск, Архангельск, Астрахань, Сыктывкар, Самару, Воронеж, Челябинск, Саратов и Пермь подешевели более чем на 30%.

Представитель сервиса бронирования авиабилетов OneTwoTrip Елена Шелехова объяснила, что россияне в условиях пандемии и закрытых границ выбирают отдых на отечественных курортах, потому что они гораздо доступнее зарубежных. В том числе росту спроса на такие поездки способствует смягчение коронавирусных ограничений. Если раньше авиакомпании снижали стоимость на билеты внутри страны, то теперь возвращаются к средним показателям.

В Минтрансе заявили, что не знают методики составления цен российскими агрегаторами, поэтому прокомментировать показатели не могут. В министерстве отметили, что увеличение провозных емкостей, которые авиакомпании готовы предложить на второй квартал этого года, положительно отразится на доступности минимальных тарифов для туристов.

С 1 апреля Россия возобновила авиасообщение с шестью странами — Германией, Узбекистаном, Сирией, Шри-Ланкой, Таджикистаном и Венесуэлой.