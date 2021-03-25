Россия возобновит авиасообщение с Германией и еще пятью странами с 1 апреля

Россия возобновит авиасообщение с шестью странами с 1 апреля. Самолеты вновь будут летать в Германию, Узбекистан, Сирию, Шри-Ланку, Таджикистан и Венесуэлу. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперштаб по борьбе с COVID-19.

Регулярных рейсов между Россией и Германией будет много: по три на маршрутах Франкфурт-на-Майне — Петербург — Франкфурт-на-Майне и Москва — Франкфурт-на-Майне — Москва, а также по пять на маршрутах Москва — Берлин — Москва и Франкфурт-на-Майне — Москва — Франкфурт-на-Майне.

В венесуэльский Каракас россияне смогут отправиться из Москвы дважды в неделю. С остальными странами запланированы еженедельные полеты: авиасообщение будет осуществляться между Москвой и Дамаском, Душанбе, Ташкентом и Коломбо.

Кроме того, в апреле увеличится число рейсов в Кубу и Беларусь. Самолеты будут летать из Москвы в Варадеро семь раз в неделю. Также появятся еженедельные рейсы из Калининграда в Минск. В столицу Беларуси можно будет улететь и из аэропортов других российских городов.

На один рейс больше в неделю станет на маршрутах между Россией и Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ. Начнут организовываться полеты за рубеж из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.