Исследование: люди с синдромом Дауна чаще всего сталкиваются с нетерпимостью в спортивных секциях

Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» провел исследование проблемы дискриминации в отношении людей с синдромом Дауна в России. Об этом «Афише Daily» рассказали представители организации.

Специалисты опросили 2500 человек, среди которых были родственники детей с синдромом Дауна и эксперты в области образования, спорта, здравоохранения и социальных услуг. Они заявили, что чаще всего сталкиваются с нетерпимостью в спортивных секциях и кружках.

Более половины опрошенных семей сталкивались с ущемлением прав в использовании спортивного инвентаря и с изолирующим отношением сверстников детей. Главной проблемой они назвали нехватку учителей, готовых заниматься с детьми с ментальными особенностями.

Также респонденты отметили, что в России недостаточно развита среда, дружественная для детей с синдромом Дауна. В тройку ключевых проблем вошло и неэтичное отношение: большинство участников исследования пожаловались на неуместные шутки, анекдоты и ругательства.

Причем люди с синдромом сталкиваются с некорректным поведением даже в медицинской сфере. В частности, у них часто возникают трудности с оформлением направления на санаторно-курортное лечение.

Тем не менее область здравоохранения, как показывают результаты опроса, относится к наиболее благоприятной для людей с синдромом Дауна среде наряду с банковской сферой и заведениями культуры.

Ранее в московском районе Измайлово произошел скандал, в который оказались вовлечены дети с синдромом Дауна. НКО намеревались открыть для них спортплощадку в одном из дворов, но местные жители оказались против. Они испугались, что доступ на площадку закроют для детей без инвалидности и вокруг нее будет парковаться слишком много машин.