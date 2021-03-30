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Жители Измайлова выступили против тренировок для детей с синдромом Дауна в своем дворе

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:00

Благотворительным организациям «Даунсайд Ап» и «Синдром любви» пришлось отказаться от проведения футбольных тренировок для детей с синдромом Дауна в Измайлове из‑за протестов местных жителей. Об этом сообщили «Такие дела».

Занятия должны были начаться на Измайловском бульваре во дворе дома 37. Площадку предложила префектура. «Даунсайд Ап» и «Синдром любви» собирались открыть там футбольное поле площадью 20 на 40 метров.

По проекту, в Измайлове планировали построить площадку с качественным покрытием, оснащенную скамейками-трибунами и бытовками для раздевалок. Тренировки намеревались проводить не более двух часов в день.

В свободное время площадка была бы открыта для всех жителей района. Кроме того, к футбольным занятиям хотели привлекать всех желающих — они могли бы тренироваться вместе с подопечными фондов.

Однако 27 марта более 100 человек устроили акцию протеста в Измайлове. Они вышли на место площадки и потребовали не переоборудовать ее. Местные жители опасаются шума во дворе и нехватки парковочных мест у близлежащих домов.

Кроме того, протестующие подозревают, что территория может быть отдана под коммерческую застройку или станет недоступной для детей без инвалидности. Фонды заверили местных жителей в том, что этого не произойдет, однако затем отказались от тренировок.

«Теперь мы ищем другие возможности расположения футбольной площадки, которые будут всем во благо. Но будет очень хорошо, если наше поле появится все-таки именно во дворе, чтобы дети с синдромом Дауна были интегрированы в обычную дворовую жизнь», — сказала директор «Даунсайд Ап» Анна Португалова.

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