В России выявили 9169 новых случаев коронавируса

В России выявили 9169 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 894 заражения превышает вчерашний показатель.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской и Самарской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 554 264. За последние сутки вылечились 10 247 человек, за все время — 4 176 419. За сутки умерли 383 пациента, за весь период — 99 233.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 128,9 млн человек, 2,8 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (30,4 млн), на втором — Бразилия (12,7 млн). За ними идут Индия (12,2 млн) и Франция (4,7 млн).