В России выявили 9169 новых случаев коронавируса

В России выявили 9169 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 894 заражения превышает вчерашний показатель.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской и Самарской областях.