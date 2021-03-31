В России за сутки выявили 8275 новых случаев коронавируса

В России выявили 8275 случаев коронавируса за сутки во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 2 заражения меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Иркутской, Саратовской, Челябинской и Свердловской областях.