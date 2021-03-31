В России за сутки выявили 8275 новых случаев коронавируса

В России выявили 8275 случаев коронавируса за сутки во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 2 заражения меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Иркутской, Саратовской, Челябинской и Свердловской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 545 095. За последние сутки вылечились 10 176 человек, за все время — 4 166 172. За сутки умерли 408 пациентов, за весь период — 98 850.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 128,3 млн человек, 2,8 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (30,3 млн), на втором — Бразилия (12,6 млн). За ними идут Индия (12,1 млн) и Франция (4,6 млн).