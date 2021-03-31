Москва и Петербург вошли в десятку городов мира с самым высоким ростом цен на жилье

Москва и Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилую недвижимость по итогам четвертого квартала 2020 года. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные агентства Knight Frank.

Российская столица поднялась сразу на 62 строчки и заняла седьмое место. За год стоимость жилья в городе увеличилась на 21,1%. По словам директора департамента консалтинга Knight Frank Ольги Широковой, рост цен поддерживался активным спросом, который не останавливался даже во время карантина в марте — мае. Особенно сильно цены выросли во втором полугодии, когда начали снимать коронавирусные ограничения и реализовался отложенный спрос, считает она.

Петербург оказался в рейтинге еще выше — он сохранил за собой пятую строчку. За год жилая недвижимость в городе подорожала на 25,4%. На рост цен повлияло снижение предложения, поскольку жилья в городе строить стали меньше, и тревожные кризисные опасения горожан, полагает гендиректор Knight Frank St.Petersburg Николай Пашков.

В лидерах по итогам четвертого квартала три турецких города — Анкара (+30,2% за год), Измир (+29,4%) и Стамбул (+27,9%). В них жилье дорожает в основном из‑за высокой инфляции в стране и дешевеющей национальной валюты, говорят в Knight Frank. Также в десятку попали Окленд и Веллингтон (Новая Зеландия), Сеул (Южная Корея), Оттава и Галифакс (Канада).

Недавно Москва заняла первое место в Европе по цене элитного жилья. Со средней стоимостью недельной аренды за квадратный метр в 9,12 евро (около 833 рублей) она опередила Лондон (8,59 евро) и Амстердам (7,05 евро). В мировом рейтинге российская столица оказалась на пятой строчке, уступив Нью-Йорку (16,75 евро), Гонконгу (14,99 евро), Токио (12,5 евро) и Лос-Анджелесу (10,02 евро).