Агентство недвижимости Silavills выяснило, что в Москве и Париже находится самое дорогое элитное жилье в Европе. Средняя стоимость аренды в декабре составила 9,12 евро (около 833 рублей) за 1 квадратный метр в неделю, сообщает «Коммерсант».

Вторую строчку занял Лондон и его ставка 8,59 евро (785 рублей) за 1 кв. метр в неделю, следом — Амстердам и 7,05 евро. Самое дешевое элитное жилье находится в Мадриде, где в среднем арендаторы отдают лишь 3,8 евро.

В мировом рейтинге Москва оказалась на пятом месте. Лидирует Нью-Йорк с недельной ставкой 16,57 евро. За ним идут Гонконг (14,99 евро), Токио (12,5) и Лос-Анджелес (10,02). За 2020 год из‑за коронакризиса средняя стоимость высокобюджетной аренды по всему миру снизилась лишь на 2,5%.

В Москве уровень ставок упал на 6,4%. Большая часть предложений элитной недвижимости сосредоточена в центре Москвы — на Тверской, Арбате, Остоженке и Пресне. В среднем в прошлом году квартиру в этих районах можно было снять за 514 тыс. рублей в месяц.

В этом году аренда снова может подорожать из‑за готовящихся налогов на сдачу жилья. Если их введут, ставка может увеличиться на 13%. По задумке, инициатива должна сформировать в России рынок частного наемного жилья и защитить интересы как собственников, так и арендаторов.