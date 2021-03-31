«Яндекс» сменил логотип, который просуществовал почти 13 лет

На главной странице «Яндекса» поменялся логотип. Это часть новой айдентики, которая будет появляться в ближайшее время на всех продуктах компании. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба «Яндекса».

В рамках ребрендинга дизайнеры также создали новый знак (белая буква Я в красном круге) и шрифт логотипа. Поисковая строка в браузере «Яндекса» стала прямоугольной и больше не похожа на стрелку.

Новый дизайн будет использоваться во всех онлайн-сервисах «Яндекса». В офлайне их можно будет оценить на такси и сумках курьеров.