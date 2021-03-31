«Яндекс» сменил логотип, который просуществовал почти 13 лет

На главной странице «Яндекса» поменялся логотип. Это часть новой айдентики, которая будет появляться в ближайшее время на всех продуктах компании. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба «Яндекса».
В рамках ребрендинга дизайнеры также создали новый знак (белая буква Я в красном круге) и шрифт логотипа. Поисковая строка в браузере «Яндекса» стала прямоугольной и больше не похожа на стрелку.
Новый дизайн будет использоваться во всех онлайн-сервисах «Яндекса». В офлайне их можно будет оценить на такси и сумках курьеров.
Команда дизайнеров «Яндекса» работала вместе с Ильей Рудерманом. Он уже давно сотрудничает с компанией над совместными проектами. В этот раз Рудерман разработал шрифт.
«Предыдущий логотип „Яндекса“ был создан почти тринадцать лет назад. Тогда никто не думал, что интернет-компания может заниматься доставкой продуктов, обрабатывать платежи и делать беспилотные автомобили. Новая айдентика отражает суть современного „Яндекса“ и хорошо выглядит на самых разных поверхностях — от экрана смартфона до пакета с продуктами из „Лавки“», — заявил дизайн-директор «Яндекса» Геннадий Лохтин.
В этом месяце ребрендинг также настиг соцсеть «Одноклассники». Обновился дизайн логотипа, мобильных приложений и сайта, появился новый шрифт Odnoklassniki, а на десктопной версии цвет шапки стал белым вместо привычного оранжевого.