«Одноклассники» изменили дизайн соцсети и добавили новый фирменный шрифт

«Одноклассники» обновили дизайн логотипа, мобильных приложений и сайта. Ребрендинг произошел в день 15-летия платформы, сообщила администрация соцсети.

Логотип теперь набран новым шрифтом Odnoklassniki. Круглое фото профиля заменило квадратное, а на десктопной версии цвет «шапки» стал белым, вместо привычного оранжевого. Изменились также некоторые иконки, в мобильном приложении обновился интерфейс ленты.

Новый дизайн появился только у части пользователей, однако в ближайшее время коснется всех. Руководство отметило, что в 2021 году появится еще несколько изменений.

В декабре похожее обновление появилось в «ВКонтакте». Соцсеть перекрасила верхнее меню в белый цвет и представила новый шрифт для логотипа. Оба сервиса (и «Одноклассники», и «ВКонтакте») принадлежат крупнейшему российскому IT-холдингу Mail.ru Group.